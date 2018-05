Lokalsport : Debakel für den VfB Lohberg - 0:9 gegen Blau-Gelb Überruhr

Absolute Hilflosigkeit bei den Kickern des VfB, die gegen Überruhr völlig überfordert wirkten. Foto: Kempken

Dinslaken-Lohberg Fußball: Der stark abstiegsgefährdete Bezirksligist leistete gegen den neuen Tabellenführer kaum Gegenwehr. Trainer Sonntag bedient.

Leblos, beschämend und peinlich sind nur drei Adjektive in einer langen Liste, mit denen sich die Leistung der Bezirksliga-Fußballer des VfB Lohberg am gestrigen Nachmittag umschreiben ließen. Gegen den neuen Tabellenführer FC Blau-Gelb Überruhr lieferten die Lohberger die wohl schwächste Leistung der vergangenen Jahre ab und waren mit der 0:9 (0:3)-Niederlage noch gut bedient.

Vor dem Spiel hatten sie noch gut lachen an der Dorotheen-Kampfbahn. Weil Schiedsrichter Patrick Busch zu spät gekommen war, wurde die Partie erst eine halbe Stunde später angepfiffen. Stadionsprecher Nils Heinze kommentierte die Verspätung von Busch mit einem Schmunzeln: "Der Schiedsrichter war noch bei seiner Mutter - Kaffee trinken."

Mit der guten Laune war es dann aber auch schnell wieder vorbei, denn schon in der siebten Spielminute gingen die Gäste nach einer Ecke durch Marcel Scheffner in Führung. Die Lohberger Defensive wirkte ohne Tim Bruß völlig verunsichert, stand viel zu tief und ließ den Gästen reichlich Freiräume. Überruhr nutzte die Räume geschickt, erzielte in der 28. und 30. Minute jeweils ein Tor, doch beide wurden wegen einer Abseitsstellung aberkannt.

In der 33. Minute war es dann der überragende Felix Scheider, der auf 2:0 erhöhte. Nur sieben Minuten später konnte sich dann auch Stürmer Jonas Rölver in die Torschützenliste eintragen.



Auch nach der Pause wurde es nicht besser. Trainer Siegfried Sonntag stellte um und versuchte es mit Manuel Viltuznik in der Defensive, um den Spielaufbau zu beleben. Die Wirkung blieb aus. Die Gäste kombinierten sich im Minutentakt fröhlich vor das Lohberger Tor. VfB-Keeper Bastian Danziger konnte einem fast leid tun. Der Torwart vereitelte etliche Torchancen der Gäste und war alleine dafür verantwortlich, dass Überruhr nicht zwölf Tore oder mehr erzielen konnte. Die Lohberger Defensive stand im zweiten Durchgang weitestgehend Spalier und ungefähr alle zehn Minuten fand dann ein Ball den Weg ins Tor. Nach Ersin Cansevens Treffer zum 4:0 (54.) erhöhte Felix Scheider per Doppelschlag (66., 73.) auf 6:0 für Überruhr. VfB-Coach Sonntag traute seinen Augen nicht und wandte sich in den Schlussminuten mit dem Rücken zum Spielfeld. Die Torflut war aber noch lange nicht vorbei. Nachdem Danziger erneut blendend pariert hatte, stand Ersin Canseven völlig frei im Strafraum und konnte den Abpraller zum 7:0 einschieben (81.).

Die Gäste hatten weiterhin Spaß am Toreschießen, in den letzten drei Minuten gelangen Dominik Hörstgen (87.) und Marius Topolko (90.) auch noch je ein Treffer. Da störten dann auch gelbe Karten wegen Ausziehen des Trikots beim Torjubel nicht mehr. Denn durch den deutlichen 9:0-Erfolg haben die Blau-Gelben noch mal an ihrer Tordifferenz für das Aufstiegsrennen geschraubt. Der VfB hingegen könnte im Kampf um eine mögliche Relegation durchaus ein besseres Torverhältnis gebrauchen.

Den Auftritt seiner Mannschaft konnte Lohbergs niedergeschlagene r Trainer Siegfried Sonntag nur schwer in Worte fassen: "Ich muss erst einmal durchatmen. Ich habe selten eine Mannschaft gesehen, die sich so hängen lässt. Wir konnten heute zwar nicht in Bestbesetzung antreten, aber das, was die Mannschaft da gezeigt hat, war einfach nur charakterlos. Das ist wirklich der absolute Tiefpunkt hier, da muss in den nächsten Tagen schon wirklich eine Menge passieren, damit wir nicht absteigen."

VfB: Danziger; Dogan (46. Ujkani), Englert, Andrud (30. Benchaou), Aktas, Viltuznik, Güclü, von Holst, Al-Farra, Heuser, Mikat.

(che)