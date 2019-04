Trampolinturnen : Bundesliga-Heimpremiere für Trampolin-Turner des TV Voerde

Das Team des TV Voerde – von links: Nick Betke, Marc Ruiz-Moreno, Lukas Kudrisch, Merle Pflänzel, Mila Pflänzel, Simon Meinhardt und Luis Litters. Foto: Loll

Voerde Der Neuling im Oberhaus erwartet am Samstag den Bramfelder SV und den SV Brackwede an. Zum Auftakt hatte der TVV in Berlin den dritten Platz erreicht.

Ihre Heimpremiere in der Bundesliga geben die Trampolin-Turner des TV Voerde am Samstag. Der Neuling trifft ab 13.30 Uhr in der Halle an der Steinstraße auf den Bramfelder SV und den SV Brackwede.

Den ersten Auftritt im Oberhaus haben die Voerder schon hinter sich. Zum Auftakt trafen Mila Pflänzel, Merle Pflänzel, Luis Litters, Simon Meinhard, Nick Betke und Marc Ruiz Moreno in Berlin auf den TSV Rudow-Berlin und den favorisierten SC Cottbus, Vizemeister der vergangenen Saison. Der Aufsteiger hatte sich zwar durch mehrere Wettbewerbe und einige Leistungsschulungen sehr gut vorbereitet, konnte die Nervosität bei der Premiere dann aber nicht ablegen. Cottbus siegte mit 570,8 Punkten vor Gastgeber Rudow (537,4) und dem TV Voerde (502,3).

In heimischer Halle wollen sich die Voerder nun steigern. Die Trainer Ursel Lefort und Alexander Frohwein blicken der Premiere vor eigenem Publikum optimistisch entgegen: „Denn beim Wettkampf in Berlin haben wir wichtige Erfahrungen gesammelt.“ Lukas Kudrisch, der beim Auftakt erkrankt fehlte, wird dann auch dabei sein.

(RP)