Fußball : SGP Oberlohberg kassiert Rückschlag im Aufstiegskampf

Dennis Gieselmann (links) gelang der zwischenzeitliche Ausgleich für die SGP Oberlohberg. Foto: FUNKE Foto Services/Lars Fröhlich

Niederrhein Der Tabellenzweite der Kreisliga A verliert mit 1:2 bei Rheinland Hamborn. Der Spitzenreiter TV Voerde gewinnt mit 2:0.

Der TV Voerde bekleckerte sich in der Fußball-Kreisliga A mit einem glücklichen 2:0 (0:0)-Auswärtserfolg bei der Reserve der SF Hamborn 07 zwar nicht gerade mit Ruhm, untermauerte aber seine Spitzenposition. „Das Spiel war unter meiner Würde. Wir haben ohne Ende Fehlpässe gespielt und alle haben sich schwer getan. Wir haben zwar gekämpft, aber fußballerisch war das nicht so toll“, sagte Voerdes Trainer Jörg Lieg. „Hamborn hatte auch Chancen, wir hatten das Glück aber auf unserer Seite.“ Die späten Tore für Voerde erzielten Chris Harder (88.) und Daniel Fahnenbruck (90.+2).

Der Tabellenzweite SGP Oberlohberg musste im Kampf um den Aufstieg Federn lassen und verlor mit 1:2 (0:1) bei Rheinland Hamborn. In der zweiten Minute der Nachspielzeit musste die SGP den entscheidenden Treffer hinnehmen, nachdem sie bereits in der ersten Hälfte spät (44.) das erste Gegentor kassiert hatte. Dennis Gieselmann gelang in der 55. Minute der zwischenzeitliche Ausgleich. „Vom Zeitpunkt der Gegentore her ist es bitter, aber wir haben verdient verloren. Wir haben uns den Schneid abkaufen lassen“, sagte SGP-Trainer Jens Szopinski. Durch die Niederlage hat die Sportgemeinschaft die Punktgleichheit mit dem Ligaprimus TV Voerde, die sie am letzten Spieltag erst erreicht hatte, wieder eingebüßt.

Der TV Jahn Hiesfeld II holte mit dem 1:1 (0:0) einen Punkt bei Hertha Hamborn. Nach drei Siegen in Folge musste sich die Hiesfelder beim abgeschlagenen Tabellenletzten, der allerdings zu weiten Teilen seine Mannschaft umgekrempelt hat, wieder mit einem Unentschieden begnügen. „Wir hatten in der ersten Halbzeit schon drei Hochkaräter, die wir nicht genutzt haben. Dadurch haben wir den Gegner aufgebaut und stark gemacht. Am Ende haben wir dann mit Ach und Krach noch den Ausgleich geschafft“, sagte Hiesfelds Trainer Frank Pluhnau. Darüber hinaus sei der Elfmeter, der zum Führungstreffer des Gastgebers (83.) führte, keiner gewesen, sagte der Coach: „Ich dachte, der Schiedsrichter würde Stürmerfoul pfeifen, weil der Spieler aus meiner Sicht in unseren Torwart reingesprungen ist, aber der Referee hat die Situation anders ausgelegt.“ Ogün Sengül stellte in der 86. Minute den Endstand her.

Yesilyurt Möllen verlor das Heimspiel gegen die DJK Vierlinden II mit 1:2 (0:2). Gegenüber der 1:10-Niederlage bei Gelb-Weiß Hamborn am vergangenen Wochenende zeigte sich Yesilyurt aber verbessert, für einen Punktgewinn reichte es dennoch nicht. „Wir haben in den ersten 15 Minuten gut angefangen, danach aber gepennt. In der zweiten Halbzeit haben wir richtig Gas gegeben, aber es hat leider nicht mehr gereicht. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen“, sagte Yesilyurt-Trainer Özgür Yerden. Vierlinden war per Doppelschlag zur Stelle (21., 26.), Savas Aksoy gelang in der 55. Minute nur noch der Anschlusstreffer für den Gastgeber.

(pst)