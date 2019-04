Fußball : Der Abstieg des TV Jahn Hiesfeld ist so gut wie besiegelt

Dinslaken-Hiesfeld Der Oberligist verliert das wichtige Spiel bei ETB Schwarz-Weiß Essen mit 0:2. Der Liga-Verbleib ist in den restlichen sechs Partien kaum noch zu schaffen.

Geschundene Körper, hängende Köpfe: Es war ein Bild, das so gar nicht zum sonnigen Ostermontag passen wollte, und doch die Situation des Fußball-Oberligisten TV Jahn Hiesfeld nach dem 0:2 (0:0) im Nachholspiel bei ETB Schwarz-Weiß Essen nicht treffender hätte beschreiben können. Nach dem Abpfiff sanken die „Veilchen“ im Mittelkreis nieder, erschöpft und ernüchtert. Obwohl der Klassenerhalt rechnerisch noch möglich ist, glaubt in Hiesfeld niemand mehr daran.

„Das ist sicher auch unserer Personalsituation geschuldet“, sagte Drotboom. Die ersten Chancen verbuchte Essen. Nach schnellem Angriff und schöner Ballstafette tauchte Alessandro Tomassello vor dem Jahn-Tor auf, brachte aber aus kurzer Distanz nicht genug Druck hinter den Ball, um Keeper Kenneth Hersey zu prüfen. Kurz darauf wollte Marvin Ellmann – nach Ballverlust von Ekin Yolasan – im Getümmel einen Elfmeter haben und in den Folgeminuten musste Hersey gleich mehrfach retten. Immer wieder erspielten sich die Essener gute Möglichkeiten. „Die erste Halbzeit ging ganz klar an ETB“, sagte Drotboom.

Die erste dicke Chance für den TV Jahn verbuchte Nasrullah Dedemen (50.), dessen Abschluss nach Zuspiel von Niko Pakowski nur knapp zur Ecke geklärt werden konnte. Jubeln durfte trotzdem der Gastgeber. In Überzahl – Ekin Yolasan, der kurz darauf ausgewechselt werden musste, wurde an der Seitenlinie behandelt – traf Alessandro Tomassello mit einem strammen Schuss in den Winkel. „Ein sehr schönes Tor. Um den Schuss zu halten, ist unsere Torwart leider zehn Zentimeter zu klein“, so Drotboom.