Billard : SV 08/29 Friedrichsfeld ist Meister

Voerde-Friedrichsfeld Die Mannschaft ist in der Bezirksliga im Zweikampf erfolgreich. Gegen Verfolger BC Neviges schafft sie einen 6:2-Sieg.

Zu Meisterehren kamen die Billardspieler der SV 08/29 Friedrichsfeld in der Bezirksliga im Zweikampf. Am letzten Spieltag feierten die Mannschaft einen 6:2-Heimsieg gegen Verfolger BC Neviges. Dabei ließen es Gerd Kellermann, Norbert Gartmann, Egon Richel und Andreas Üffing schon früh entspannt angehen. So wertete Gerd Kellermann seine 82:200-Niederlage in zwölf Aufnahmen in der Freien Partie als Ausrutscher. Spannend machte es Norbert Gartmann in der Freien Partie. Beim 115:108 lag er lange zurück. Egon Richel hatte im Cadre wenig Mühe. Er gewann mit 150:80. Dass die Cadre-Partie von Andreas Üffing kein Augenschmaus war, konnten die Friedrichsfelder an diesem Tag gut verkraften. Üffing setzte sich mit 50:38 in 20 Aufnahmen durch.