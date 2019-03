Handball: TV Jahn Hiesfeld möchte seinen Vorsprung ausbauen

Dinslaken-Hiesfeld Der Spitzenreiter der Verbandsliga ist am heutigen Samstag bei der DJK Adler Königshof II zu Gast.

Der Vorsprung des TV Jahn Hiesfeld in der Handball-Verbandsliga ist beachtlich. Die „Veilchen“ führen die Tabelle ebenso überraschend wie verdient mit 32 Zählern an, und der ärgste Verfolger aus Kapellen liegt bereits sechs Punkte dahinter. Von einem Ruhepolster oder dergleichen möchte man im Mühlendorf aber nichts wissen.

Wenn der TV Jahn am heutigen Samstag um 17.30 Uhr bei der Zweitvertretung der DJK Adler Königshof aufläuft, geht er aber selbstverständlich als Favorit ins Rennen. Der Gastgeber ist bestückt mit vielen erfahrenen Akteuren und hat mit Torhüter Thomas Grah auch einen ehemaligen Spieler des MTV Rheinwacht Dinslaken in seinen Reihen. Jahn-Trainer Harry Mohrhoff zeigt sich dem kommenden Gegner gegenüber respektvoll: „Die Königshofer haben eine Menge Qualität in ihren Reihen und diese auch schon öfters aufblitzen lassen. Die werden vor eigenem Publikum sicherlich nicht halbherzig zur Sache gehen und alles reinwerfen.“