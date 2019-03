Fußball: Thomas Drotboom hat große Personalsorgen

Dinslaken-Hiesfeld Der Teamchef des Oberligisten TV Jahn Hiesfeld muss momentan viele Bastelstunden einlegen. Bereits am vergangenen Sonntag konnte die Mannschaft nur mit zwölf Seniorenspielern nach Ratingen reisen.

Thomas Drotboom hat seinen Humor noch längst nicht verloren. Auch nach der knappen 1:2 (0:2)-Niederlage gegen Ratingen 04/09 am Sonntag hatte der Teamchef des Fußball-Oberligisten TV Jahn Hiesfeld wieder den einen oder anderen flotten Spruch parat. So foppte er die Ratinger in der obligatorischen Pressekonferenz mit dem Angebot, ihnen neue Bälle verkaufen zu können. Die Sportgeräte waren in der Schlussphase der umkämpften Partie nämlich urplötzlich zur Mangelware geworden, und so ließ Drotboom wissen: „Ich habe ein Sportgeschäft, ich kann euch also neue Bälle verkaufen.“