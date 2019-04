Fußball : Der Abstieg für VfB Lohberg rückt immer näher

Dinslaken Trainer Thomas Grefen lobt die elf anwesenden Spieler, kritisiert die übrigen Akteure des Kaders aber scharf. TV Voerde und SGP Oberlohberg geben sich bei ihren Siegen keine Blöße.

Ligaprimus TV Voerde gab sich beim 4:0 (2:0)-Erfolg bei Union Hamborn keine Blöße. Doch Trainer Jörg Lieg war vom Auftritt seines Teams dennoch nicht begeistert: „Gegen so eine Mannschaft musst du deutlich höher gewinnen.“ Chris schoss drei Tore (43., 75., 85.). Außerdem trug sich Henning Brands in die Torschützenliste ein (45.).

Glückauf Möllen machte es bei der zweiten Vertretung des Duisburger FV 08 unnötig spannend, siegte aber durch einen Treffer von Mumibekir Dema in der 88. Minute mit 4:3 (2:0). Zur Halbzeit hatte Mehmet Rustemi die Gäste bereits mit 2:0 in Führung gebracht (28., 39.). Nach dem Duisburger Anschluss (56.) stellte Dema (63.) den alten Abstand wieder her. Doch der Gastgeber kam per Doppelschlag (77., 79.) noch mal zurück, ehe der Möllener Innenverteidiger erneut zuschlug.