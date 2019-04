Eishockey : Emotionaler Abschied eines Eishockey-Trios

Dinslaken Zum letzten Mal schnürten Daniel Pleger, Sebastian Haßelberg und Sven Linda in der Dinslakener Eishalle ihre Schlittschuhe. Es wurde ein gelungener Abend sowohl für die drei „Legenden“ als auch für die Fans.

Anschließend wurde es zum ersten Mal warm in der sonst so kalten Dinslakener Eishalle. Das Licht ging aus und per Spotligt wurden die drei Hauptakteure aufs Eis gerufen. Dabei zeigte eine große Leinwand über dem Feld einen kurzen, aber sehr emotionalen Film über die vergangene Zeit des Trios bei den Kobras. Unter tosendem Applaus, mit geschwenkten Wunderkerzen und mit „Ihr seid Legenden“-Rufen aus dem Publikum begann die Partie dann schließlich. Kurz vor dem Ende gelang dem Trio dann, mit leichter Mithilfe der Kobras, sogar noch der ganz große Coup. Vorlage Linda und Haßelberg, Torschütze Pleger hieß es beim Treffer zum 8:5-Endstand für das Team der Legenden.

Warme und dankende Worte gab es dann auch noch von den Ex-Kobras. „Wir möchten uns bei allen Verantwortlichen, Fans und auch bei den Spielern für die tolle Zeit bedanken. Wir haben hier so viel erleben dürfen, das werden wir nie vergessen. Vielen Dank auch nochmal an alle die, die heute hier waren und uns diesen Abend ermöglicht haben“, sagte Sebastian Haßelberg. Es folgten ein weiteres Mal stehende Ovationen von den Fans, die ihre Legenden, die ihnen über all die Jahre so viel Freunde bereitet hatten, daraufhin zum letzten Mal vom Eis gehen sahen.