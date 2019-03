Leichtathletik : Energy Run geht in die zweite Runde

Auch morgen werden wieder viele Zuschauer an der Strecke stehen, um die Athleten anzufeuern. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Servi

Dinslaken Die zweite Auflage der Laufveranstaltung, früher bekannt als Dinslakener Citylauf, beginnt am morgigen Sonntag ab 10 Uhr. Insgesamt 2950 Sportler werden sich bei den unterschiedlichen Distanzen an die Startlinie stellen.

Manfred Feldkamp ist im Stress. Der Vorsitzende von Marathon Dinslaken hat vor dem zweiten Energy Run – dem 14. Dinslakener Stadtlauf – noch viel zu tun. „Das ist Arbeit, die keiner sieht und das ist auch gut so“, sagt Feldkamp, der mit einem Kollegen gerade 120 Wasserkisten in den Start- und Zielbereich am Theodor-Heuss-Gymnasium verfrachtet hat. Feldkamp hat sich zwei Tage frei genommen, um hinter den Kulissen alles auf Vordermann zu bringen. „Wir können mit Stolz sagen, dass wir eine der größten Einzellaufveranstaltungen am Niederrhein geworden sind. Daraus leitet sich aber natürlich auch ein gewisser Anspruch ab“, sagt der Organisator, der nun im zweiten Jahr das Erbe des ehemaligen Vorsitzenden Michael Keuten fortführt. Keuten hatte die Veranstaltung als Citylauf in Dinslaken groß gemacht.

„Wenn man dann aber gerade die Kinder loslaufen sieht, dann weiß man, wofür man das alles machst. Das ist mein Moment, auf den ich mich jetzt schon wirklich freue“, sagt Feldkamp. Auch in diesem Jahr kann er sich wieder auf seine Vereinsmitglieder verlassen. Ob an der Kuchentheke im THG, oder als Streckenposten: Die Mitglieder von Marathon Dinslaken sind wieder zahlreich als Helfer vertreten. „Der Rückhalt ist schon unglaublich. Auf der anderen Seite brauchen wir aber auch jeden, damit die Veranstaltung in dieser Größenordnung überhaupt stattfinden kann“, sagt Feldkamp. Mit der Stadt Dinslaken habe der Verein ebenfalls einen zuverlässigen Partner, der sein Soll zu erfüllen wisse.

Info Die Bambini machen morgen den Anfang Zeitplan Bambini-Lauf über 380 Meter: Jungen (10 Uhr), Mädchen (10.05 Uhr); Jugendlauf über 2,5 Kilometer: Schüler 10.15 und 10.45 Uhr, Schülerinnen 10.20 und 10.50 Uhr; Volkslauf über 5 Kilometer: 11.30 Uhr; Walking über 2,5 Kilometer: 11.31 Uhr; Hauptlauf über 10 Kilometer: 1. Lauf bis 50 Minuten Zielzeit 12.30 Uhr, 2. Lauf ab 50 Minuten Zielzeit 13.30 Uhr.

In diesem Jahr wurde der Energy Run um eine Woche nach vorne verlegt, da sich die Veranstaltung nicht mit dem verkaufsoffenen Sonntag überschneiden sollte. „Wir haben uns sofort angepasst. Die Stadt bringt uns ja auch immer viel Verständnis entgegen“, sagt Feldkamp.

Zwei Samba-Bands sollen für Stimmung sorgen. Foto: FUNKE Foto Services/Lars Fröhlich

Ein kleines Problem bringt die Verlegung dann aber doch mit sich, denn der Dinslakener Stadtlauf überschneidet sich nun mit dem sehr beliebten Halbmarathon durch Venlo, dem Venloop. „Das ist jetzt keine große Sache. Man merkt es halt bei den Meldungen der Top-Läufer, die in diesem Jahr etwas schmaler ausfallen“, sagt Feldkamp. Trotzdem rechnen die Verantwortlichen insgesamt mit rund 2950 Teilnehmern.

Ein prominenter Läufer hat zu mindest großes Interesse an einer erneuten Teilnahme in Dinslaken bekundet: Rekordhalter Eyob Solomun, der die zehn Kilometer im Jahr 2015 in 30:45 Minuten absolviert hatte, stand mit Feldkamp im regen E-Mail-Kontakt. „Ich kann jetzt nicht zu 100 Prozent sagen, dass er am Sonntag dabei ist, aber er war schon sehr interessiert.“