Fußball : Yesilyurt Möllen und TV Jahn Hiesfeld II trennen sich 2:2

Dinslaken/Voerde Der jeweilige Punktgewinn nutzt den beiden A-Ligisten aber nicht besonders viel.

In der zweiten Halbzeit war die Partie ausgeglichener. Das lag zum einen daran, dass die Hiesfelder ihre Angriffe nicht mehr konsequent ausspielten, zum anderen lag es aber auch an der Spielweise von Yesilyurt, die mit fortschreitender Dauer kämpferischer und robuster wurde. Vier Minuten vor Ende der regulären Spielzeit sorgte Murat Aksoy aus abseitsverdächtiger Position für die erneute Führung des Gastgebers. Daraufhin warf der TV Jahn nochmal alles nach vorne. In der 90. Minute traf Nils Herbers nach einer Ecke per Kopf die Latte. In der fünften Minute der Nachspielzeit bekamen die Gäste noch eine Ecke zugesprochen.