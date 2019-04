Fußball : Einmal Lohberg, immer Lohberg

Herbert Bialluch blättert gerne im Ordner mit den Erinnerungen an seine erfolgreiche Zeit beim VfB Lohberg. Foto: Foto: miry

Dinslaken-Lohberg Herbert „Hebsche“ Bialluch ist seit 1944 Mitglied des VfB und hat als Fußballer die guten Zeiten miterlebt. Wie zum Beispiel im Jahr 1963 das Achtelfinal-Spiel im DFB-Pokal gegen Werder Bremen, das in Hannover mit 3:4 verloren wurde.

Von Michael Ryberg

Herbert Bialluch fällt das Laufen schwer. „Beide Fußknöchel wollen nicht mehr so, wie ich will“, sagt der 85-jährige, der lange für den VfB Lohberg kickte. Dabei richtet er seinen Blick nach unten – auf jene beiden Gliedmaßen, die ihm in seinem Leben so viel Freude bereitet haben. Den Ort der Freude besucht Bialluch immer noch regelmäßig. Trotz Schmerzen in den Knöcheln. Trotz Abstiegskampf in der Kreisliga A. Und zum 100. Geburtstag seines VfB wird der frühere Linksaußen natürlich auch auf der Dorotheen-Kampfbahn zu finden sein. Mit der einen oder anderen Anekdote im Kopf und auf der Zunge.

Die über seinen Spitznamen wird es vermutlich nicht geben. Lohnt sich auch kaum. „Hebsche kommt von Herbert, ist halt so“, sagt Bialluch trocken, fügt aber an: „Früher hatten doch alle Spitznamen. Unser Kapitän Adolf Schmidtke war der Tünn, Karl Schmidtke der Blaue – obwohl er ja rote Haare hatte.“ Bialluch grinst. Humor erleichterte in der Nachkriegszeit das Leben.

Info Dortmunder Legenden am 11. Mai in Lohberg Programm Fußball-Turniere für den Nachwuchs bildeten am Osterwochenende den Auftakt des Festprogramms zum 100-jährigen Bestehen des VfB Lohberg. Am Samstag, 11. Mai, geht es mit einem Spiel des VfB gegen die Traditionsmannschaft von Borussia Dortmund weiter.

Der Fußball auch. Und spielen konnte sie alle gut, die Lohberger, die meist auf der Zeche arbeiteten, nur knapp 500 Meter von der Dorotheen-Kampfbahn entfernt. Nach Feierabend wurde für Schwarz-Gelb trainiert, um den Leuten ansehnlichen Sport zu bieten. Und eben Freude zu bereiten.

Gelb und Schwarz waren Bialluchs Farben. Schon immer. Seit 1944 ist er Mitglied. Direkt nach dem Krieg nahm der VfB seinen Spielbetrieb wieder auf. Bialluch war damals elf Jahre alt, Schüler und Fußballer. „Ich habe alle Mannschaften durchgemacht, bis hin zu den Alten Herren“, sagt der 85-Jährige. Einmal Lohberg, immer Lohberg.

Es war allerdings auch eine andere Zeit. Eine andere Generation, die von harter Arbeit und Bescheidenheit geprägt war. Die Bundesliga gab es erst ab 1963. Fernseher waren nur wenig verbreitet. Wer in den 50er-Jahren live etwas aus der alten Oberliga wissen wollte, der lauschte Radio-Reportagen.

Herbert Bialluch arbeitete auf der Zeche Lohberg im Schacht. Mitte der 50er-Jahre waren hier mehr als 5000 Menschen mit dem Kohleabbau beschäftigt. Am Wochenende begeisterte Bialluch mit seinen Kollegen die Lohberger Fußballgemeinde. In der Verbandsliga, damals die zweithöchste Spielklasse unterhalb der Oberliga, kamen zu Lokalduellen wie gegen Hamborn 90 oder Hamborn 07 bis zu 6000 Zuschauer.

„Wir waren gut, und wir haben immer alles gegeben. Dafür gab es mal einen Kasten Bier oder ein Abendessen. Heute halten doch alle nur noch die Hand auf, selbst in den unteren Spielklassen“, sagt Bialluch. Die Klage in seiner Stimme ist nicht besonders ausgeprägt. Sie verrät unausgesprochen: Da kann man nichts machen.

Geld gab es zu Bialluchs Zeit im Fußball nur wenig zu verdienen. Dafür sind die Erinnerungen an große Spiele reich. Das Achtelfinale im DFB-Pokal vom 30. Juni 1963 gehört dazu. Der VfB Lohberg musste bei Werder Bremen ran. Die Grün-Weißen hatten sich für die Bundesliga qualifiziert, die zwei Monate später ihre Feuertaufe haben sollte. Weil das Weserstadion für die neue deutsche Eliteklasse modernisiert wurde, verlegte Werder das Pokalspiel ins Stadion von Arminia Hannover am Bischofsholer Damm.

„Wir hätten gern Heimrecht gehabt, doch Bremen wollte es nicht abtreten. Trainer Fischken Multhaup fürchtete eine Blamage für seine Mannschaft, wenn wir in Lohberg gespielt hätten“, erinnert sich Bialluch. In Hannover lieferte der von Trainer Erich Laskawi betreute VfB ein großes Spiel ab. Dieter Paulsbergs Führung drehte Werder zwar in ein 3:1. „Dann habe ich einen Elfmeter verwandelt. Und Albert Saemann schoss danach das 3:3. Hat aber leider nicht gereicht.“ Dieter Meyer traf fünf Minuten vor Schluss mit seinem dritten Tor des Tages zum 4:3 (2:1)-Endstand zugunsten von Werder.

Enttäuscht war damals niemand. Es war eine Ehre, zu den letzten 16 Teams im Pokal zu gehören. Das Finale sechs Wochen später gewann übrigens der Hamburger SV durch drei Tore von Uwe Seeler gegen Borussia Dortmund mit 3:0. „Wegen des Achtelfinals hatte der VfB die Mannschaft mit Hilfe der Zeche eine ganze Woche zur Vorbereitung nach Hannover eingeladen. Wir sind mit dem Bus hingefahren. Beim Spiel selbst waren bestimmt 3000 Lohberger vor Ort dabei. Das war schon eine tolle Sache“, sagt Bialluch.

Das gilt auch für das zweite große Spiel, das Bialluch mit dem VfB bestritt. Zum 40. Geburtstag des Vereins schaute im Juni 1959 der 1. FC Kaiserslautern vorbei. „Das hatten der stellvertretende Vorsitzende Hans Schmelzer und unser Geschäftsführer Arno Wolter eingefädelt und die Übernachtung in der alten Wirtschaft Schürmann klargemacht. Lautern war am Tag zuvor bei einem Spiel in Wuppertal, dann sind sie zu uns – mit Fritz Walter, Ottmar Walter, Werner Liebrich. Nur Horst Eckel war von den 54er-Weltmeistern damals nicht mit dabei“, erinnert sich Bialluch. Werner Kohlmeyer spielte 1959 für Homburg

Das Freundschaftsspiel endete vor 6000 Zuschauern mit einem beachtlichen 3:3. Der flanken- und schussstarke Bialluch traf zum zwischenzeitlichen 1:2. „Nach dem Spiel waren Fritz Walter und seine Kollegen noch mit im Festzelt. Das stand direkt an der Zeche. Sie blieben auf ein paar Bierchen, konnten aber nicht alles vertrinken, da sie ja mit dem Bus noch zurück in die Pfalz mussten. Sie haben uns dann die überzähligen Biermarken geschenkt. Das war großzügig.“