Weitsprungwettkampf : Dorffest und „Sport im Ort“ am Sonntag in Friedrichsfeld

Kinder machen mit Freude mit bei Sport im Ort, so wie hier im vergangenen Jahr. Foto: Werner Börkel

Friedrichsfeld Die Friedrichsfelder Ortsmitte wird am Wochenende wieder zum Schauplatz für das zweitägige Dorffest. Los geht es am Samstag um 17 Uhr auf dem Marktplatz. Bis zum späten Abend gibt es dort Musik, Tanz und Gelegenheit, Leute zu treffen.

Bevor das Dorffest am Sonntag um 11 Uhr eröffnet wird, ist auf dem Marktplatz ab 10 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst. Im weiteren Verlauf des Tages gibt es auf der Bühne ein Programm mit Musik, Tanzvorstellungen und einer Modenschau. Die Bülowstraße wird zur Meile für den großen Trödelmarkt, auch ein kostenloser Kindertrödelmarkt wird beim Dorffest zu finden sein – wie auch die Veranstaltung „Sport im Ort“ auf dem Platz am Bürgerhaus an der Poststraße. Auf dem Parkplatz am Penny-Markt präsentieren die Friedrichsfelder Oldtimerfreunde ihre alten Schätzchen auf Rädern.

Info Das ist der Wettbewerbsplan 8 Uhr Jahrgang 2012 und jünger 10 Uhr Jahrgang 2011 11.30 Uhr Das Springen der ‚Besten‘ der Jahrgänge 2011+2012 (jeweils fünf aus der Gruppe) 13 Uhr Jahrgang 2010 14.30 Uhr Jahrgang 2009/2008 16.00 Uhr Das Springen der „Besten“ der Jahrgänge 2010 sowie 2009/2008

Bei „Sport im Ort“ am Sonntag springen die Friedrichsfelder Grundschüler im Park am Bürgerhaus wieder um die Wette. „Ein fairer sportlicher Wettkampf, getragen von jugendlicher Euphorie und gepaart mit festlicher Stimmung“, erklärten die Organisatoren: Das sei die Idee, die der Initiator Georg Schneider mit seinem Team dabei verfolge.

Bei dem Weitsprungwettkampf gilt es für die etwa 200 teilnehmenden Schüler, neben den Einzelwertungen der Altersklassen zwischen sechs und elf Jahren eine Gesamtweite von 1200 Metern zu erreichen. Bei 1200 Metern (oder mehr) erhalten die Friedrichsfelder Grundschulen einen Förderpreis von 1200 Euro, für jeden weiteren Meter kommt ein Euro dazu. Diese Weite scheint durchaus erreichbar zu sein, denn schon im vergangenen Jahr wurden 1360 Meter Gesamtweite erreicht und damit der heiß umkämpfte Förderpreis errungen.

Bereits ab acht Uhr können sich auch die jüngsten Sportler der Altersklasse U8 (Sieben Jahre und jünger) mit T-Shirts und Startnummern einkleiden; alle anderen Teilnehmer bekommen diese jeweils vor den Wettkämpfen. Nach dem Wettkampf gibt es für alle Urkunden. Es wird getrennt nach Jungen und Mädchen und in den verschiedenen Altersgruppen gestartet. „Höchstleistungen sind sicher auch in diesem Jahr wieder zu erwarten“, stellen die Veranstalter in Aussicht.

Auch drum herum gibt es Programm. Für die Kleinsten wird eine Hüpfburg aufgebaut. „Erfolgreiche Sportler brauchen natürlich ausreichend Stärkung. Auch hierfür wird überaus reichlich und vielfältig gesorgt“, heißt es weiter. „So wird die Freiwillige Feuerwehr mit einem großen Grill- und Getränkestand vertreten sein.“

Der Friedrichsfelder Frauenchor bietet an seinem Stand eine große Auswahl an selbst gebackenen Kuchen an. Ein großer Waffelstand, an dem auch Kaffee und Kakao im Angebot sind, wird auch in diesem Jahr wieder vom Förderverein Bürgerhaus gestellt. Außerdem hat sich der türkische Kulturverein wieder mit einem großen Stand mit vielen türkischen Spezialitäten angekündigt. Unter anderem gibt es dort auch verschiedene Gerichte vom Grill.

Die Organisatoren hoffen: „Dieses kulinarisch anspruchsvolle, vielfältige und sehr reichliche Angebot von Speisen und Getränken zu ‚zivilen Preisen‘ wird sicher nicht nur die großen und kleinen Sportler, sondern auch die begleitenden Erwachsenen begeistern.“

(RP)