Neue Bauordnung: Stellplatz-Ablöse kostet 4000 Euro

Voerde Weil die Bauordnung novelliert wurde, muss die Stadt eine neue Satzung erlassen. Spielhallen und Wettbüros müssen nun auch Stellplätze nachweisen.

Die Kommunen können festlegen, ob und in welchem Umfang bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung bei Anlagen, bei denen ein Zu- oder Abgangsverkehr zu erwarten ist, Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Fahrradabstellplätze zu errichten sind. Die Regelungen gelten für das gesamte Stadtgebiet.

Die Kommune kann aber auf die Herstellung verzichten, wenn die Errichtung der notwendigen Stellplätze oder Fahrradabstellplätze nicht oder nur unter unverhältnismäßigem Mehraufwand möglich ist. Wie die Verwaltung in der Vorlage ausführt, orientiert sich die Höhe der Stellplatzablöse an den durchschnittlichen Herstellungskosten sowie an den Kosten des Grunderwerbs.