Personal mit Schusswaffe bedroht Zwei maskierte Räuber überfallen Spielhalle

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag betraten gegen 0.35 Uhr zwei maskierte Männer die Spielhalle an der Hanielstraße. Sie bedrohten das Personal mit einer Schusswaffe und verlangten die Herausgabe von Bargeld. Nach der Tat rannten die Maskierten aus der Spielhalle und entfernten sich in unbekannte Richtung, wie die Polizei mitteilt.