Übergang von Kita zur Schule : Spielend Deutsch lernen – ein Eltern-Kind-Angebot

Dinslaken Spezielles Ferienprojekt für Neuzugewanderte.

Das Pilotprojekt läuft in den ersten drei Wochen jeweils mittwochs und freitags von 9.30 Uhr bis 11.45 Uhr in den Räumen des Awo-Familienzentrums Teerstraße 2. Die letzten drei Schulferienwochen stellt die Awo-Kita Katharinenstraße 145 Räume zur Verfügung. Interessierte Eltern sind eingeladen, sich beim Infotag am 8. Juli in der Zeit von 14 bis 15 Uhr im Awo-Familienzentrum Teerstraße anzumelden.