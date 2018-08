Spiel ohne Grenzen: Dinslaken will Revanche

Spiel ohne Grenzen : Revanche für eine historische Schmach

Moderator Camillo Felgen begrüßt die Spielführer. Foto: Freibadverein/WDR

Dinslaklen 50 Jahre ist es her, da musste Dinslaken eine bittere Niederlage einstecken. Bei der Fernseh-Spielshow „Spiel ohne Grenzen“ ging die städtische Mannschaft im Hiesfelder Freibad unter. Jetzt könnte es zu einer Revanche kommen.

Osterholz-Scharmbeck: 20, Dinslaken: 2. Der Punktestand am Ende des Spiels vom 25. Mai 1968 war niederschmetternd. Da konnte es auch nur ein schwacher Trost sein, dass Dinslaken sich in der internationalen Fernsehspielshow „Spiel ohne Grenzen“ einem richtigen Spitzenteam geschlagen geben musste, denn nach Siegen in Harrogate und in Brüssel sicherte sich das Team aus Osterholz-Scharmbeck letztlich den Jahresgesamtsieg. Noch heute wird 1968 in der Chronik der niedersächsischen Stadt in der Nähe von Bremen als Jahr gefeiert, in dem Osterholz-Scharmbeck „vorübergehend große nationale und internationale Beachtung“ fand. Dinslaken dagegen deckte den Mantel gnädigen Schweigens über die doch eher peinliche Angelegenheit. Bis zum Mai dieses Jahres. Da kam der Hiesfelder Freibadverein auf die Idee, die Aufzeichnung der damaligen Übertragung des WDR öffentlich vorzuführen.

Und siehe da, jetzt konnten auch die Dinslakener über die historische Schmach lachen. Die Zuschauer sparten jedenfalls nicht mit liebevoll ironischen Kommentaren zu den Szenen, die da vor ihnen über die Leinwand flimmerten. Klaus-Dieter Friese, einer der Akteure, die damals mit hängenden Schultern das Hiesfelder Freibad, den Ort des Geschehens verlassen hatten, hat sich den Film mit Vergnügen angesehen. Er erinnert sich noch gut an das lang Verdrängte: „Wir waren damals schon sehr enttäuscht“, sagt er. „Im Rückblick ist das heute dennoch eine schöne Erinnerung.

Woran’s gelegen hat, dass das fröhliche Spiel mit einer derartigen „Klatsche“ endete? Da sei einiges zusammengekommen, mangelnde Organisation, eine falsche Vorbereitung im Training. Friese war gleich an zwei Spielen beteiligt. Bei einem hatte er, der damals sportlich in der Leichtathletik als Mittelstreckler beim SuS 09 Dinslaken unterwegs war, kurzfristig für einen Kollegen einspringen müssen, hatte in luftiger Höhe auf einer Schaukel Rettungsringe an ein Gestell hängen sollte.

Beim zweiten Spiel war der damals 26-Jährige mit unförmiger Styropor-Verkleidung als „dicker Mann“ im Becken unterwegs und sollte mit einem Teamkollegen Bälle vor sich her treiben. Der Kollege hatte sich allerdings am Vortrag eine Armverletzung zugezogen, die ihn behinderte. So endeten auch diese beiden Spiele für Dinslaken ohne Punktgewinn.