Einsatz am Mittwochmittag : Spezialeinsatzkräfte nehmen Mann in Lohberg fest

Der Vorfall ereignete sich in Lohberg (Symbolbild). Foto: Zehrfeld

Lohberg Bewaffnete Spezialeinsatzkräfte in Lohberg, am Mittag soll ein Schuss gefallen sein: Ein dramatischer Vorfall hat Anwohner im weiten Umfeld der Zechenstraße in Schrecken versetzt.

In Lohberg hat es einen dramatischen Einsatz der Polizei gegeben. Ein 34-jähriger Mann wurde in seiner Wohnung von Spezialeinsatzkräften festgenommen. Zuvor soll im Bereich der Zechenstraße mindestens ein Schuss gefallen sein. Zeugen hörten, dass ein Kind schrie. Nachbarn riefen die Polizei. Das alles ereignete sich Mittwoch gegen 12.45 Uhr.

Die Polizei rückte mit einem großen Aufgebot und mehreren Mannschaftswagen in Lohberg an. Das Umfeld wurde großräumig abgesperrt. Anwohner berichten, dass vermummte und bewaffnete Spezialeinsatzkräfte unterwegs gewesen seien, darunter Scharfschützen. Die Festnahme des 34-Jährigen gelang schlussendlich. „Es ist ohne Verletzte zu Ende gegangen“, sagte Polizeisprecher Björn Haubruck. Der Polizeieinsatz wurde gegen 16 Uhr beendet.

Gerüchten zufolge soll ein Streit dem Schuss vorangegangen sein, den die Zeugen gehört hatten. Die Polizei wollte das weder bestätigen noch dementieren und gab zunächst nichts weiter darüber bekannt, was sich tatsächlich abgespielt hat. Auch nicht, ob tatsächlich mit einer scharfen Waffe geschossen wurde: „Das müssen wir ermitteln“, sagte Sprecher Björn Haubruck. „Es werden Durchsuchungen gemacht“, in den kommenden Tagen werde man mehr wissen. Klar ist aber, dass die Polizei davon ausging, es mit einer bewaffneten Person zu tun zu haben – man vermutete eine „Gefährdungslage“.

(szf)