Staus und höhere Umweltbelastung Sperrungen der B 8 in Dinslaken sorgen für Verärgerung

Mit Besorgnis blickt die Dinslakener FDP-Fraktion den weiteren für diesen Monat angekündigten Wochenend-Sperrungen der B 8 im Bereich der Bundesbahnbrücke entgegen. Denn wegen der dortigen Arbeiten an der Brücke wird die Weseler Straße in diesem Bereich komplett dichtgemacht, wie bereits am zweiten August-Wochenende, auch für Radfahrer und Fußgänger. Die weiteren Sperrungen fallen genau in die Zeit, in der mit den DIN-Tagen Dinslaken das traditionelle Stadtfest (23. bis 25. August) feiert und in der im Stadtwerkebad Dinamare am 31. August das Waikiki-Open-Air-Festival über die Bühne geht.