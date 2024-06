Baustellenärger Straße gesperrt, ohne die Bürger vorher darüber zu informieren

Für Thomas Giezek ist es ein Baustellendesaster, was sich in den vergangenen Tagen in Hiesfeld abgespielt hat. Da wurde auf der Krengelstraße in Höhe der Gaststätte Dorfbrunnen eine Baustelle eingerichtet und dann der Kreuzungsbereich Krengelstraße/Siegfriedstraße komplett gesperrt. Was den Ratsherrn, der der FDP-Fraktion angehört, auf die Palme bringt, ist, dass die Anwohner vorher nicht darüber informiert worden sind. Dann wurde in dem Bereich noch das Verkehrsschild vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts aufgestellt und die Autofahren, die dem folgten, fuhren in eine Privatstraße, die in einer Sackgasse endet. „Und das alles kurz bevor in Hiesfeld die Oldtimer-Rallye stattfand“, ärgert sich der Hiesfelder. „Teilweise konnten die Autos nicht mehr vor und zurück, weil sie dort nicht drehen konnten“, berichtet Giezek, der selbst dort wohnt und die so entstandene Verkehrssituation hautnah miterlebte.