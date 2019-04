Auf dem Spellener Bauernmarkt : Kleine Küken beim Schlüpfen erleben

Voerde Auf dem Bauermarkt Spellen gab es am Wochenende die Gelegenheit, beim Blick in den Schaubrutkasten des RGZV Voerde kleine Seidenhühner zu sehen, die sich aus dem Ei befreiten.

Und die beiden scheinen Glück zu haben, denn just, als sie vor dem Schaubrutkasten stehen, bohrt sich ein kleiner Schnabel seinen Weg durch eine der noch intakten Eierschalen. „Schau mal da“, sagt Julia Pelzer und Ida schaut auf das kleine Loch in der Eierschale. Dann passiert allerdings erstmal nichts mehr weiter. „Es ist ganz unterschiedlich, wie schnell die Küken schlüpfen“, sagt Heinz Eckers. „Das kann auch schon mal einige Stunden dauern.“ So lange haben Julia Pelzer und Ida dann doch keine Zeit und verlassen irgendwann die Küken wieder. Die warten allerdings schon etwas länger auf ihren Schlüpftag. Zwischen drei und vier Wochen, je nach Geflügelart, dauert es, bis der Vogelnachwuchs im Ei herangereift und bereit zum Schlüpfen ist. Und wie die Jungtiere später einmal aussehen werden, können die kleinen und großen Besucher auf einer bunten Schautafel sehen, die hinter dem Schaubrutkasten hängt. „Die haben wir dabei, damit wir das den Kindern direkt zeigen können, wenn sie mal nachfragen“, sagt Heinz Eckers.

Doch es gibt nicht nur die kleinen Vögel zu sehen, die aus ihren Eiern schlüpfen. Die NABU-Gruppe Voerde baut auf dem Bauernmarkt Nistkästen und Insektenhotels, die Besucher können selbst mit anpacken. „Die Gruppe um Hermann Berlin hat Bausätze für die Nistkästen mitgebracht und die können hier zusammengebaut werden“, erklärt Günter Kalisch von der NABU-Gruppe Voerde. An einem Tisch basteln Kinder und Erwachsene gemeinsam an einem Nistkasten. „Die sind so konzipiert, dass sie den Vögeln auch eine gewisse Sicherheit bieten“, sagt Günter Kalisch und zeigt an einem geöffneten Nistkasten, was er meint. Denn ein kleiner Einsatz zwingt die Vögel dazu, nur im hinteren Teil des Kastens ihre Eier zu legen, so dass etwaige Räuber nicht an sie herankommen.