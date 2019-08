Elektro-Mobilität : An der E-Tanke prallt Theorie auf Praxis

Ein Elektroauto an einer Ladestation. Das Netz an „Stromtankstellen“ ist nicht allzu dicht. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Spellen Das Landeseichamt hat sich beim Unternehmer Marcus Faure gemeldet. Seine Ladestation für E-Autos in Spellen sei „wahrscheinlich nicht eichrechtskonform“. Nur: Die Station gibt es noch gar nicht, es verzögert sich alles.

Eigentlich wollte der Spellener Unternehmer Marcus Faure die Ladestation für Elektroautos an seinem Betrieb schon im Frühjahr aufgestellt haben. Eine öffentlich zugängliche Station an der Straße „Auf der Gest“, an der Elektrofahrzeuge tanken könnten.

Zu seinem Leidwesen und wegen längerer Behördenwege ist daraus bis jetzt nichts geworden. Trotzdem hat Faure aber Post bekommen – vom Landeseichamt. Darin stand: „Nach der Liste der Bundesnetzagentur betreiben Sie E-Ladesäulen. Diese Ladesäulen entsprechen höchstwahrscheinlich nicht den eichrechtlichen Vorschriften, da für die E-Ladesäulen bisher kein Koformitätsbewertungsverfahren erfolgreich durchgeführt wurde und keine Konformitätserklärung vorliegt.“ Faure handele damit gegen Recht und Gesetz, das sei eine Ordnungswidrigkeit. Dazu möge er sich äußern, und man empfehle ihm die Vorlage eines „nachvollziehbaren Umrüstplans“ für die Anlage. Sollte er untätig bleiben, werde man „ordnungsrechtliche Maßnahmen“ einleiten.

Info Plan für mehr private Ladepunkte Gesetzesplan Der Bau von privaten Ladestation für Elektroautos soll erleichtert werden. Das Justizministerium plant dazu Erleichterungen im Wohneigentumsrecht. Im Kern ist ein Rechtsanspruch für Wohneigentümer und Mieter vorgesehen, eine Ladestation zu errichten. Bisher gibt es dafür hohe Hürden. Eichung von E-Ladesäulen Die Anlagen müssen zuerst die Konformitätsbewertung durchlaufen. Dann läuft eine Eichfrist von – bei Ladesäulen – acht Jahren, danach ist wieder eine Eichung nötig. Bundesnetzagentur Die Bundesnetzagentur hält die Standorte von Ladestationen im Blick. Dabei geht es auch um die Versorgungssicherheit: Wenn es irgendwann mal viele Elektroautos auf den Straßen und entsprechende E-Tankstellen gibt, muss klar sein, wo das Stromnetz auf welche Weise belastet werden könnte.

Der allgemeine Hintergrund dieses Schreibens ist durchaus sinnig. Ladestationen für Elektroautos müssen jetzt „eichrechtskonform“ sein. Die Modelle müssen entsprechend „abgenommen“ werden. Das begrüßt Faure. In der Vergangenheit waren noch Übergangsregelungen möglich. „Bis April gab es einen Riesen-Wildwuchs an Tarifen“, bemängelt der Spellener Unternehmer. Abgerechnet wurde etwa nach Ladezeiten, Kilowattstunden, Pauschalen: „Teilweise hast du da Faktor zehn an Preisunterschied gehabt, je nach Tarif.“ Jetzt soll sichergestellt sein, dass die Kunden wissen, was sie abzapfen und zahlen.

Nur: Das Modell der Ladebox, die Faure aufbauen will, warte nach Angaben des Herstellers auf die eichrechtliche Abnahme. „Wir wissen nicht genau, wann wir liefern können. Wir hoffen, noch dieses Jahr“, habe man ihm mitgeteilt. Ein zweiter Hersteller habe ihm das gleiche Problem geschildert: Die zuständigen Stellen kämen mit den Prüfungen und Abnahmen nicht hinterher, bereits abgenommen seien nur ältere Modelle, habe man ihm erklärt.

Ein grundlegendes Problem? Zumindest beim zuständigen Landeswirtschaftsministerium wird das nicht bestätigt. „Es gibt keinen Engpass beim Eichen von E-Ladesäulen“, teilt Sprecher Frederic Paul mit. Die nötigen Konformitätsbewertung übernähmen „zertifizierte privatwirtschaftliche Unternehmen. Das können auch die Hersteller selber sein“, erläutert er. In Ergänzung könne auch der Landesbetrieb für Mess- und Eichwesen damit beauftragt werden. „Hier gibt es bisher allerdings erst eine Anfrage eines Herstellers und noch keinen Auftrag.“ Man ist dort also nicht gerade überlaufen.

Dass Marcus Faure kontaktiert wurde, obwohl bei ihm noch gar kein Ladepunkt installiert ist, sollte er wohl nicht persönlich nehmen. Die Eichbehörde hat im Juli durchweg alle Betreiber von E-Ladesäulen angeschrieben, informiert das Wirtschaftsministerium.

Nach den Reaktionen würden die einzelnen Fälle bewertet, und das Landeseichamt wolle den Betreibern beim weiteren Vorgehen unterstützend beistehen.

Das erklärt die Lage, hilft Faure aber nicht aus seinem Dilemma. „Ich kann mich jetzt zwischen alter Technik und warten entscheiden“, ärgert sich Faure. Wobei: Es ist für ihn nicht mal so einfach, sich für ein älteres, bereits nach den Vorschriften abgenommenes Modell zu entscheiden. Seine E-Tankstelle wird durch das Land mit öffentlichen Mitteln gefördert. Für jede Änderung seiner Pläne müsste er neue Anträge beim Land stellen. Das letzte Mal, als er das getan hat, dauerte es mit einigem Hin und Her ein halbes Jahr, bis alles über die Bühne war. „Ich weiß noch nicht, was ich mache“, sagt Faure. „Vielleicht wird’s erst 2020 was.“