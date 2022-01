Einsatz für die Live-Musik : Jazz Initiative Dinslaken erhält Spielstättenprämie

Karolina Strassmayer und Drori Mondlak geben am 20. Februrar mit ihrem Quartett Klaro in Dinslaken ein Konzert. Foto: ch/Claudia Hunter

Dinslaken Die Jazz Initiative Dinslaken zählt erneut zu den 13 Preisträgern der Spielstättenprogrammprämie NRW. Der Verein erhält 8000 Euro als Anerkennung für seine Programmgestaltung.

„Das ist eine starke Motivation für die weitere Arbeit in diesen schwierigen Zeiten“, kommentierte die Jazz Initiative den Preis. Mit der Spielstättenprogrammprämie zeichnet das Ministerium für Kultur und Wissenschaft gemeinsam mit dem Landesmusikrat NRW seit 2009 kleine und mittlere Foren für Jazz und Popmusik aus, die in Form ihrer Live-Programme Musikerinnen und Musikern regelmäßige Auftrittsmöglichkeiten bieten.

„Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele,“ zitierte Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen bei der Übergabe der Prämien in Düsseldorf Pablo Picasso und meinte damit in diesem Fall die Musik, die in Spielstätten des Jazz und Pops erklingt. Ohne deren Einsatz für die Live-Musik würde im Musikleben Nordrhein-Westfalens nicht viel funktionieren, sagte die Ministerin. Und in der Pandemie sei dieser Einsatz besonders vertrackt und oft frustrierend.