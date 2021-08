Am Erscheinungsbild der Gemeinde arbeiten : SPD: Grünflächenpflege in Hünxe verbessern

SPD: Grünflächenpflege in Hünxe verbessern

Am Erscheinungsbild der Gemeinde arbeiten

Hünxe Die Sozialdemokraten fordern Bürgermeister Dirk Buschmann auf, die notwendige Digitalisierung des kommunalen Bauhofes voranzutreiben.

Die Pflege der Grünflächen und der öffentlichen Plätze in der Gemeinde Hünxe sorgt zurzeit für einigen Unmut. Die Hünxer SPD berichtet, sie werde in allen Ortsteilen auf das schlechte Erscheinungsbild der Straßen und Plätze angesprochen. „Gerade in den vergangenen Wochen erleben wir durch die Wetterverhältnisse einen starken Unkrautwuchs. Es kommt aus allen Fugen. Jeder Hausbesitzer kann davon ein Lied singen“, erklärt SPD-Fraktionschef Horst Meyer. „Genauso ist es eben leider auch auf unseren öffentlichen Plätzen und Straßen.“