Spaziergang durch den Averbruch : Neue Unterrichtsstätte für den Nachwuchs

Die Averbruch-Schule war eine der Stationen, die bei „SPD vor Ort“, angesteuert wurde. Walburga Wüster führte durch die Räume. Foto: Joosten

Dinslaken Bei „SPD vor Ort“ hatte die Partei zum Gang durch die Averbruchschule und den Ortsteil eingeladen.

Für die gut 40 Teilnehmer, die der Einladung des Ortsvereins Dinslaken-Mitte der SPD gefolgt sind, ist es schon ein kleines Abenteuer. Durch eine unscheinbare Tür betreten sie die Averbruchschule. Im Inneren sieht es natürlich noch sehr nach Baustelle aus: Kabel sind über die Stufen der Treppe im Treppenhaus gelegt, hier und da riecht es nach frischem Anstrich. Doch Walburga Wüster, Architektin und Geschäftsführerin der ProZent GmbH, die sich im Auftrag der Stadt um die Sanierung der Schulen und Kindertagesstätten kümmert, führt die Besucher in den obersten Stock der Schule.

Hier ist ein schon fast fertiges Klassenzimmer zu sehen. „Wir werden auf jeder Etage zwei Jahrgänge unterbringen“, erklärt Walburga Wüster, während die Besucher, darunter auch einige Eltern mit ihren Kindern, den Klassenraum in Augenschein nehmen. Der Raum besticht durch eine großzügige Fläche und ein reduziertes Farbkonzept, das in grauen und erdfarbenen Tönen gehalten ist. „Die Farbe sollen hier am Ende die Schüler mit reinbringen“, sagt Walburga Wüster. Durch breite Fenster, denen momentan noch das Glas fehlt, hat man aus beiden Klassenräumen an der einen Seite des Gangs einen guten Blick in einen dritten Raum. „Das soll der Differenzierungsbereich werden“, erklärt Walburga Wüster. Hier können Schüler in Gruppen arbeiten, während die Lehrer sie weiterhin im Blick haben.

Die Räume sehen noch etwas unfertig aus, hier soll sich auch noch einiges tun. In der oberen Etage soll zeitnah der Boden verlegt werden. Dann werden die Bauarbeiten von oben nach unten durch das komplette Gebäude fortgesetzt, das auch einen neuen Anbau erhalten hat und mit einem Fahrstuhl ausgestattet wurde. Zudem gibt es für die Schüler nun Toiletten auf jeder Etage, so dass sie nicht mehr durch das ganze Gebäude nach unten laufen müssen, wie das vorher der Fall war. Bis Mitte Juli sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein. „Nach den Sommerferien können die Schüler dann hier in die Schule gehen“, sagt Walburga Wüster.