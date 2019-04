Sachentscheidung gefragt : Fraktionschefs suchen Schulterschluss

Voerde Die Spitzen von SPD und CDU wollen bei der Besetzung der Beigeordnetenstelle an einem Strang ziehen.

Zwischen den beiden großen Fraktionen hat es in Voerde zuletzt an einigen Stellen deutlich hörbar geknirscht: Man denke an den verbalen Schlagabtausch, den sich SPD und CDU im Stadtrat beim Thema Abschaffung der Straßenbaubeiträge geliefert haben, an die Debatte um die Auflösung der Wahlbezirke oder um den möglichen Einstieg der Stadt in das Stromnetzgeschäft.