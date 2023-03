Sicherheit der Kinder geht vor SPD fordert Bau einer neuen Turnhalle für die Klaraschule

Gegenwärtig nutzen die Jungen und Mädchen der Klaraschule die Turnhalle an der Elisabethschule für ihren Schulsport. Allerdings liegt diese Sporthalle rund 400 Meter entfernt. Was für Erwachsene ein Katzensprung ist, stellt für Grundschulkinder einen Marsch von etwa 10 Minuten Dauer dar. Zudem ist für die Zukunft vorgesehen, dass der Sportunterricht für die Kinder der Klaragrundschule in der neuen Dreifachturnhalle an der Bezirkssportanlage Augustastraße stattfindet. Dann müssen die Schülerinnen und Schüler einen Laufweg von etwa 900 Metern bis zur neuen Sporthalle zurücklegen. Ist dies der Fall, dann gilt nach Einschätzung der SPD der Grundsatz der kurzen Wege für kurze Beine nicht mehr. Denn dann müssen die sechs bis zehn Jahren alten Kinder einen 20-minütigen Fußweg zu ihrer Sportstätte zurücklegen und dabei noch die viel befahrene Augustastraße überqueren.