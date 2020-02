Volker Marquard will ins Hünxer Rathaus : SPD-Kandidat will Steuern senken, Personal erhalten

Hünxe Bürgermeisterkandidat Volker Marquard (SPD) will mit den Gemeindewerken Geld verdienen und beim Straßenbau sparen.

Marquard ist der Meinung, dass sich das 2013 beschlossene Haushaltssicherungskonzept bewährt habe. „Die Erneuerung wesentlicher Infrastrukturen (Schulen, Sportstätten, Kindergärten) in der Gemeinde hatte für uns oberste Priorität“, blickt er in schriftlichen Ausführungen zurück. Man habe dies aber mit der nötigen Haushaltskonsolidierung unter einen Hut bringen müssen. „Das ist uns – trotz einiger Unkenrufe und Widerstände – gelungen“, so Marquard.

Dafür hätten seinerzeit die Steuerhebesätze angehoben werden müssen. „Doch jetzt nähert sich das erfolgreiche Haushaltssicherungskonzept seinem Ende, und selbstverständlich müssen wir darüber nachdenken, die Grundsteuer B perspektivisch wieder auf ihren Stand von 2013 zu senken, um die Menschen in Hünxe zu entlasten. Es ist eine Frage von Glaubwürdigkeit und Gerechtigkeit“, so Marquard.

Sollte er zum Bürgermeister gewählt werden, werde er künftig auf Sparen, Einnahmeverbesserungen und Investitionen in die Zukunft setzen. „Mein Maßstab ist der Mehrwert für die Menschen in Hünxe“, schreibt Marquard. „Deswegen sind Investitionen in Bildung und Infrastruktur so wichtig, da sie unsere Gemeinde für Familien und Unternehmen attraktiv und lebenswert gestalten.“