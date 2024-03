Ortsteil im Wandel SPD will Wohnbauprojekte in Bruckhausen voranbringen

Zum Kita-Neubau im Brömmenkamp stellt die SPD fest: „Der Bau ist durch die Hünxer Politik bereits beschlossen worden. Der CDU-Fraktionsvorsitzende müsste eigentlich wissen, dass es nicht an vermeintlichen Widerständen im Hünxer Rat liegt, sondern an Verschleppungen beim zuständigen Bauordnungsamt im Kreis Wesel unter der Aufsicht des CDU-Landrats.“ Erfreulicherweise habe nach Angaben des Bürgermeisters der Kreis Wesel mittlerweile die Pläne genehmigt. Es gehe also voran, so Meyer. Die Sozialdemokraten sehen einen großen Bedarf an weiteren Kita-Plätzen in Bruckhausen. Doch statt des Standorts im Brömmenkamp hätte man im Sinne einer langfristigen Dorfentwicklung den großen Wurf an der Grundschule am Waldweg wagen sollen, um dort neben einer Sanierung der Grundschulgebäude eine Kita zu schaffen, um den gesamten Bereich zu einem Schul- und Bildungszentrum für Familien in Bruckhausen zu entwickeln. „Dies hätte auch bei vielen Menschen Zustimmung gefunden“, wissen die Sozialdemokraten nach eigener Aussage aus Gesprächen im Dorf.