Brief an den Bürgermeister : SPD Hünxe: Vögel sollen Raupen bekämpfen

Brief an den Bürgermeister

Die Ansiedlung von Blaumeisen hat in den Niederlanden schon dazu beigetragen, die Verbreitung des Eichenprozessionsspinners einzudämmen. Foto: dpa

Hünxe Der Eichenprozessionsspinner treibt Bürger und Verwaltung um. Jetzt fordert die SPD Hünxe die Verwaltung auf, Möglichkeiten der ökologischen Bekämpfung zu prüfen. Vorbild ist die niederländische Stadt Groesbeek, die gezielt Vögel angesiedelt hat, um die Raupenpopulation einzudämmen.

Die niederländische Stadt Groesbeek habe positive Erfahrungen mit der gezielten Ansiedlung von Rotkehlchen, Blau- und Kohlmeisen gemacht, schreibt SPD-Vorsitzender Jan Scholte-Reh. Im April dieses Jahres seien 26 Nistkästen an Eichen aufgehängt worden. Elf Nisthilfen hätten die Vögel angenommen. Wo die Vögel ihre Brut großzogen, seien die Bäume deutlich weniger von Raupen befallen gewesen. „Die Gemeinde Hünxe sollte daher ökologische Alternativen zu den bisherigen Mitteln prüfen. Funktioniert die niederländische Methode, könnte sie Teil eines Maßnahmenkonzeptes für unsere Gemeinde für das nächste Jahr werden“, erklärt Bernfried Kleinelsen, SPD-Ratsmitglied und Vorsitzender des Bauausschusses.

Die SPD-Ratsfraktion hat sich in einem Schreiben an den Bürgermeister gewandt, um die Anregung an die Verwaltung zu geben. Frühestens im Frühjahr 2020 könnten gezielt Vögel angesiedelt werden. Nach der Sommerpause plant die SPD Hünxe einen Antrag für den ersten Sitzungslauf der Fachgremien. Gartenbesitzer könnten sich beteiligen, indem sie Nistkästen mit wenig Aufwand aufstellten.