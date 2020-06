Auch ältere Kinder zahlen höhere Beiträge : SPD Hünxe beklagt ungerechte Kita-Beiträge

Betreuung in der Kita (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Hünxe In Hünxe und anderen kleinen Gemeinden kann es vorkommen, dass Eltern teurere Kita-Beiträge für unter-Dreijährige bezahlen müssen, obwohl ihr Kind schon älter ist. Das liegt an einer „Stichtagsregelung“: Es kommt darauf an, wann das Kind Geburtstag hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die SPD in Hünxe will, dass die sogenannte „Stichtagsregelung“ abgeschafft wird, mit der bei der Kita-Betreuung in kleineren Kommunen des Kreises Wesel die Betreuungskosten für über und unter dreijährige Kinder berechnet werden. Die Hünxer Partei stellt sich damit hinter einen entsprechenden Antrag der SPD auf Kreisebene.

„Viele junge Eltern aus Hünxe haben uns auf diese Ungerechtigkeit bei unseren Marktplatzgesprächen und im Rahmen unserer Online-Befragung angesprochen“, teilt der Hünxer SPD-Vorsitzende Jan Scholte-Reh dazu mit. „Die sogenannte Ü3-Stichtagsregelung ist unfair und nicht nachvollziehbar. Sie belastet junge Familien in der Gemeinde Hünxe und in anderen Kommunen. Je nach Situation können es sogar mehrere 100 Euro sein. Deshalb gehört sie abgeschafft.“

Das Problem bei der Berechnung: Wenn Kinder das dritte Lebensjahr vollenden, wechseln sie von der U3- zur Ü3-Betreuung. Dann werden geringere Elternbeiträge fällig. Der Stichtag dafür ist aber die Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum 1. November.

„Durch die Stichtagsregelung müssen Eltern, deren Kinder erst nach dem 1. November drei Jahre alt werden, noch den viel höheren U3-Beitrag bis zum Sommer zahlen“, führt die Drevenacker SPD-Kreistagskandidatin und stellvertretende Bürgermeisterin Waltraud Schilling aus. „Ein Blick in die Beitragstabelle des Kreisjugendamts zeigt, dass dies monatlich teilweise fast auf den doppelten Betrag hinausläuft.“ Ihr dient als Rechenbeispiel der fiktive Fall von Eltern mit einem Jahreseinkommen von 49.000 Euro und einem Kind, das für 35 Stunden in der Woche die Kita besuche und im Dezember drei Jahre alt werde.

Statt des monatlichen Ü3-Betrages von 77 Euro zahlten die Eltern für dieses Kind bis zum Sommer den höheren U3-Betrag von 142 Euro. „Dies sind dann in der Summe 455 Euro mehr, die bis zum Ende des Kita-Jahres trotzdem mehr gezahlt werden müssen, obwohl das Kind bereits in der Ü3-Betreuung ist“, so Schilling. Familien, deren Kinder vor dem 1. November das dritte Lebensjahr vollenden, zahlen sofort den geringeren Ü3-Satz.

Diese Regelung gilt für alle kleineren Kommunen in der Zuständigkeit des Kreisjugendamts. Neben Hünxe sind dies Alpen, Schermbeck, Sonsbeck, Ham­minkeln, Neukirchen-Vluyn und Xanten. „Dass es auch anders geht, zeigen die städtischen Jugendämter in Dinslaken, Voerde oder Wesel, die keine Stichtagsregelung haben“, so die Hünxer SPD.

Der Jugendhilfeausschuss des Kreistags tritt am Dienstag, 16. Juni, zusammen und wird dann unter anderem über die Kita-Beiträge beraten.

(RP)