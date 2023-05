Einzelhandelskonzept für Dinslaken SPD: Bolzplatz statt neuer Supermarkt im Averbruch

Die Wohnqualität des Stadtteils Averbruch zeichnet sich laut Grafen auch dadurch aus, dass es an der Buchen- sowie an der Südstraße zwei frei zugängliche Sportanlagen gibt, mit kurzen und ungefährlichen Wegen für Kinder und Jugendliche. „Kurze Wege für die Kinder sind wichtiger als kurze Wege für den Einkauf“, argumentiert die Sozialdemokratin. Speziell der Averbruch sei immer ein Stadtteil für Familien gewesen, stellt Kristina Grafen fest – die Neuansiedlungen der vergangenen Jahre zeigten, dass dies auch weiterhin so sei und Bestand haben sollte.