Dinslakener Rat entscheidet SPD will mit Steag-Millionen die Wärmewende finanzieren

Die Sozialdemokraten teilen die Ansicht der Stadtverwaltung, dass die zu erwartenden Erlöse in Millionenhöhe aus dem Verkauf der Steag dazu verwendet werden sollten, das Eigenkapital der Stadtwerke zu stärken. Genau dies hat die Kommune in ihrer Vorlage für die Sondersitzung des Rates, die am Mittwoch, 18. Oktober, stattfindet, vorgeschlagen. Und zwar hat sie angeregt, dass insgesamt bis zu 110 Millionen Euro an den kommunalen Versorger zur Finanzierung der Wärmewende überwiesen werden.