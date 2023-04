Unsere Woche: Politik in Dinslaken Frühzeitig die Weichen für Kommunalwahlen stellen

Der Bewerber oder die Bewerberin muss sich dann in der Dinslakener Bevölkerung bekannt machen, für sich und die eigenen politischen Ziele und Überzeugungen werben – dafür reichen ein paar Wochen im Wahlkampf nicht aus. So etwas muss längerfristig angelegt sein. Dazu gehört es auch, zu wissen, wie die Bevölkerung in Dinslaken tickt, welche speziellen Befindlichkeiten es gibt, wo die wichtigsten Problemfelder liegen. Empathie, Erfahrung in der Verwaltung sowie in der Führung von Menschen können auch nicht schaden.