Stefan Zimkeit zu Gast: Wohnungen müssen bezahlbar sein

Dinslaken SPD-Talkrunde auf der Trabrennbahn: Die Podiumsteilnehmer waren sich einig, dass öffentlich geförderter Wohnungsbau attraktiver werden muss. Und es muss endlich gebaut werden.

Die Mietpreisentwicklung sei dramatisch, bereits heute würde oft mehr als die Hälfte des Gehaltes für Wohnraum ausgegeben, sagt Stefan Zimkeit, SPD-Landtagsabgeordneter und Moderator der SPD-Talk-Runde zum Thema „Bezahlbarer Wohnraum“ am Mittwochabend auf der Trabrennbahn. Zimkeit hält das Thema für eine der zentralsten sozialen Fragen der kommenden Jahre.

Der Wohnungsbau habe lange keine Rolle in der Politik gespielt, gibt Sarah Philipps, Geschäftsführerin der Landes-SPD, zu. Egal, welche Partei gerade an der Macht im Land und Bund gewesen sei. Man habe geglaubt, die Städte seien fertig gebaut, die Bevölkerungszahlen gingen zurück. Landeseigene Wohnungsgesellschaften wurden verkauft, um defizitäre Aushalte auszugleichen. Das alles stelle heute ein Problem dar.

Berechtigt Fast 50 Prozent der Menschen in NRW haben laut Ansgar Müller, Landrat im Kreis Wesel, ein Anrecht auf einen Wohnberechtigungsschein. Für diese Menschen seien laut Landrat keine Wohnungen da.

Benötigt Fast 2000 Wohnungen werden nach dem Konzept der Stadt Dinslaken „Wohnen in Dinslaken 2030“ benötigt. Dringend vonnöten ist bezahlbarer Wohnraum.

Das Problem des Mangels sei mitnichten eines der großen Ballungszentren, weiß auch Hans-Jochem Witzke, Chef des Mieterbundes NRW, die Misere habe inzwischen auch die kleineren Städte und Gemeinden erreicht. Zu ihnen gehört auch Dinslaken, wie Bürgermeister Michael Heidinger einräumt: „Die Miet- und Immobilienpreise steigen rasant und liegen bei den Immobilien sogar um 21 Prozent über dem NRW-Durchschnitt.“ Aufgrund des Nachfrageüberhangs stiegen auch die Baupreise an, so Heidinger. Bis zu 2000 Wohnungen wolle die Stadt bis 2030 schaffen, der Flächenbedarf für sei groß, rund 60 Hektar müssten dafür herhalten.

Zimkeit: Zu wenig Lehrkräfte an fünf Grundschulen

Personalsituation in Dinslaken

Personalsituation in Dinslaken : Zimkeit: Zu wenig Lehrkräfte an fünf Grundschulen

Das Geld, da sind sich alle Podiumsteilnehmer einig, sei vorhanden, die Verfahren für Investoren allerdings kompliziert. Hier sei die Politik gefordert. Aufgrund der niedrigen Zinsen sei eine öffentliche Förderung für Großinvestoren auch gar nicht interessant. Bauten sie ohne öffentliche Gelder, wären sie in der Mietgestaltung recht frei. Doch auch die Förderung für Eigenheime sei nicht der richtige Weg. Dank der niedrigen Zinsen müsste auch hier nicht immer öffentlich gefördert werden, so Witzke. Zumindest nicht zu Lasten der Familien mit niedrigem Einkommen, der Alleinerziehenden, der Singles und Senioren. Ein weiteres Manko für die Mieter sei das Auslaufen der Mieterschutzregeln durch die Landesregierung.

Die Niedrigzinsen eigneten sich aber für Tilgungsnachlässe, so Witzke, die wiederum einen Anreiz für Investoren des sozialen Wohnungsbaus darstellen könnten. Landeseigene Wohngesellschaften oder Genossenschaften müssten wieder her, der öffentlich geförderte Wohnungsbau müsse attraktiver werden, viele Vorschriften müssten auf den Prüfstand. Auch Hochbausiedlungen mit Quartiersbewirtschaftung schlossen die Podiumsteilnehmer nicht aus. In Dinslaken soll vor allem auf der Rennbahn neuer Wohnraum entstehen – ab 2023.