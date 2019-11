„Sicherer Hafen“ : SPD: Diffamierungen nicht hinnehmen

Dinslaken Stadtverbandsvorsitzender Reinhard Wolf bezieht Stellung im Streit zwischen Greiner und Perkovic.

In die aktuelle Diskussion, um die Entscheidung des Rates, der Dinslaken zum „Sicheren Hafen“ für Flüchtlinge erklärte, hat sich nun die hiesige SPD eingeschaltet. Wie der sozialdemokratische Stadtverbandsvorsitzende Reinhard Wolf feststellt, hat die SPD-Fraktion sich „wie nahezu alle anderen im Rat vertretenen Parteien einmütig zum Antrag ,Sicherer Hafen’ bekannt und damit ein Signal der Humanität und der Solidarität gesendet“. Er bedauert es, dass es in der Ratssitzung vom 10. Oktober einen Redebeitrag des Ratsherrn Mirco Perkoviv (Liberale Mitte Dinslaken– kurz Limit) gab, „der über eine Ablehnung des Antrages hinaus sowohl Flüchtlinge diffamiert als auch Vertreter der antragstellenden Kirchen und Christen im Allgemeinen in ihrem Glauben empfindlich verletzt hat“.

Perkovic hatte diesen Bürgerantrag unter anderem als „Schaufensterantrag“ bezeichnet, da nur der Bund über die Aufnahme von Asylsuchenden aus anderen Mitgliedsstaaten der EU entscheiden könne. Perkovic argumentierte zudem, dass er eine Sogwirkung auf Flüchtlinge befürchte, „wodurch sich noch mehr Menschen der Gefahr aussetzen würden“ über den Seeweg zu flüchten, in der Hoffnung, dass sie in Europa aufgenommen werden würden. Gerhard Greiner, früherer Flüchtlingspfarrer des Evangelischen Kirchenkreises Dinslaken, reagierte scharf auf diese Äußerungen. Er warf Mirko Perkovic in einem fünf Seiten langen Offenen Brief vor, Hass zu verbreiten, weil er antisemetisch rede, Christen und Flüchtlinge diffamiere. In seinem Offenen Brief, der an Bürgermeister Michael Heidinger und alle Mitglieder des Dinslakener Stadtrates adressiert ist, beklagt Pfarrer Greiner zudem, dass der Beschluss zum „Sicheren Hafen“ angesichts der Rede von Perkovic nicht verteidigt worden sei. Wenngleich er feststellt: „Ich weiß, es gab einige wenige Ausnahmen.“ Mirko Perkovic konterte daraufhin seinerseits mit einem Offenen Brief und ging darin den früheren Flüchtlingspfarrer hart an, sprach vom „Schwingen der Nazi- und Antisemitismuskeule, durch Argumentationsarme“, wie es nach seiner Feststellung auch Pfarrer Greiner tue.