Viele ohne Maske unterwegs : „Spaziergänger“: Platzverweise und Bußgeldverfahren

Auch am vergangenen Montag fand in Dinslaken wieder ein sogenannter Corona-Spaziergang statt, der nicht angemeldet worden war, wie die Polizei berichtet. Zudem hatte die Eine Welt Gruppe Dinslaken zu einer Mahnwache aufgerufen, die vor dem Rathaus stattfand. Von dieser Veranstaltung, so die Polizei, ging keine Störung aus. Die Teilnehmer hielten sich an die Makenpflicht. Anders verhielt es sich allerdings mit den „Spaziergängern“. Das Ordnungsamt führte insgesamt 24 Personenkontrollen wegen Verstoßes gegen die Maskenpflicht durch, wie Marcel Sturm, Sprecher der Stadt Dinslaken, auf Nachfrage mitteilte. Es wurden die Personalien aufgenommen, und es werden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Polizei unterstützte während der Versammlung die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes im Rahmen der Amtshilfe. Zwei „Spaziergänger“ erhielten Platzverweise und verließen die Versammlung nach Anordnung der Polizei. Eine Frau musste in Gewahrsam genommen werden. Als sie sich weigerte, ihre Maske aufzusetzen, die Örtlichkeit aber auch nicht verlassen wollte, nahmen Polizisten sie zur Durchsetzung des Platzverweises mit zur Wache.