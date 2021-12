Gestiegene Nachfrage für Industrie und Windenergie-Branche : Platz für große Maschinen – Spatenstich für Flender-Erweiterung in Voerde

Auf knapp 8.000 Quadratmetern entsteht die neue Logistik- und Lagerhalle für Flenders Geschäft mit Großantrieben. Foto: Flender

Voerde Der Standort Voerde wächst beachtlich. Man will „Großkomponenten“ überdacht und auf kürzeren Wegen transportieren und Teile sinnvoll lagern.

Das Unternehmen Flender hat mit einem symbolischen Spatenstich die Erweiterung seines Standortes in Voerde eingeläutet. Flender produziert in Voerde Getriebe und Antriebssysteme für die Windbranche und das Industriegeschäft. Auf einer Freifläche auf dem Betriebsgelände entsteht nun auf etwa 8000 Quadratmetern eine große neue Logistik- und Lagerhalle für die Montage von Großgetrieben. „Der 200 Meter lange und 40 Meter breite Neubau soll Ende 2022 fertiggestellt sein“, kündigt das Unternehmen an. Durch sie können Großkomponenten zukünftig überdacht und auf kürzeren Wegen von der Lkw-Entladung bis in die Großgetriebemontage gebracht werden.

Mit der Standort-Erweiterung reagiere man auch auf die gestiegene Nachfrage im Wind- und Industriegeschäft. Die Getriebe und Antriebssysteme, die in Voerde montiert werden, seien in den vergangenen Jahren kontinuierlich an Größe und Gewicht gewachsen. Für die Windenergie produziert Flender unter der Marke „Winergy“ zudem seit einiger Zeit komplette Antriebsstränge, bestehend aus Getriebe und Generator, mit sehr großen und schweren Komponenten.

„Die zuvor dezentral gelagerten Komponenten können nun zentral gelagert und mit optimierten Transportwegen schneller für die Montage bereitgestellt werden“, heißt es. Man reduziere damit den CO 2 -Fußabdruck in der Logistik und Montage.

Teil des neuen Logistikkonzeptes ist auch die Anmietung einer weiteren Halle auf 11.200 Quadratmetern in direkter Nachbarschaft: Wie berichtet hat Flender einen Mietvertrag mit dem Projektentwickler Panattoni abgeschlossen, der auf dem ehemaligen Babcock-Areal einen Logistikpark aufbaut. Die besagte Halle soll im August 2022 bezugsfertig sein. „Ich freue mich sehr, dass wir mit der Erweiterung unseres Standortes in Voerde unsere Logistikaktivitäten zentralisieren können und so unserem Ziel, bis zum Jahr 2030 vollständig CO 2 ‑neutral zu agieren, ein weiteres Stück näherkommen“, sagte der Chef der Flender-Gruppe, Andreas Evertz.