Über drei Millionen Euro werden investiert Das sind die Pläne für die Lutherkirche in Lohberg

Seit 2015 wird in der Lutherkirche in Lohberg bereits kein Gottesdienst mehr gefeiert. Das war die Konsequenz aus der Tatsache, dass einfach zu wenig Gläubige in die Kirche kamen. Schon vorher gab es im Presbyterium Überlegungen, wie die Kirche anders genutzt werden könnte, um das Gebäude mit Leben zu füllen. Doch die Projekte waren finanziell einfach nicht umsetzbar, wie Pfarrer Jan Zechel, Vorsitzender des Presbyteriums der Evangelischen Kirchengemeinde Dinslaken, rückblickend feststellt. 2019 wurde die Kirche dann entwidmet. Jetzt gibt es ganz konkrete Pläne, was mit dem Kirchengebäude samt dem dazugehörigen Gemeindetreff geschehen und wie das Grundstück künftig genutzt werden soll.