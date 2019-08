Am 8. September : Konzert mit Blech und zwei Chören

Blechspielzeuch sind mit von der Partie. Foto: KN/k.n.

Am 8. September gibt es ein spätsommerliches Konzert im Burginnenhof.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Die Sommerpause geht zu Ende. Zeit für ein schönes Open-Air-Konzert vor historischer Kulisse. Eine bunte Platte erwartet die Besucher am Sonntag, 8. September, beim Sonntagskonzert im Burginennhof. Die beteiligten Chöre sind der Frauenchor Liederkranz Barmingholten 1984 und der Volks-Chor Dinslaken 1919. Der gemischte Chor hatte in diesem Jahr anlässlich seines 100-jährigen Bestehens bereits ein großes Konzert in der Aula des Hiesfelder GHZ-Schulzentrums gegeben. Aus dem Repertoire dieses Konzertes sind einige Stücke dabei, aber Chorleiter Juri Dadiani hat weitere Stücke mit den Damen und Herren eingeübt.

Unterstützt werden die Aktiven des Volks-Chores wieder von der Pianistin Gabriele Kortas-Zens. Auch der Frauenchor Liederkranz Barmingholten wird mit seiner Chorleiterin Rosemarie Luft beschwingt auftreten. Die 30 Damen besingen unter anderem mit „What a Wonderful World“ von Louis Armstrong die Schönheit der Natur und haben mit dem Gospel „I will follow him“ aus dem Musikfilm „Sister Act“, „I’m walking“, dem „Entertainer-Rag“ und weiteren Stücken herrliche Lieder eingeübt. Dazu präsentieren die Sängerinnen mit „Hefe“ und „Was wär‘n die Männer ohne uns“ noch zwei humorvolle Titel. Das Ensemble „Blechspielzeuch“ wird den Besucherinnen und Besuchern wieder eine volle Klangstärke präsentieren. Die Musiker um Bandleader Markus Felden haben unter anderem Ohrwürmer von Stevie Wonder („You are the Sunshine of my Life“) und den Marsch „Alte Kameraden“ dabei.

Auch zwei Eigenkompositionen werden dem Publikum vorgestellt. Ganz sicher eine Musikmischung, die den Besucherinnen und Besuchern gefallen wird.

Bei schlechtem Wetter ist als Ausweichspielort das Dachstudio im Gebäude der Stadtbibliothek vorgesehen.