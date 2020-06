Kostenpflichtiger Inhalt: Stadt investiert rund 400.000 Euro : So wird die neue Skateanlage aussehen

So soll sie bei ihrer Fertigstellung aussehen, die neue Skateanlage am Volkspark. Foto: Landskate GmbH

Dinslaken Der symbolische Spatenstich für die neue Anlage am Volkspark, die sich hinter der Eishalle, angrenzend an die Hundewiese, befindet, fand am Mittwoch statt. Das Areal für Skater und BMX-Fahrer soll Ende September fertig sein.