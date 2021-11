5. bis 9. November in Dinslaken : Was man für die Martinikirmes 2021 wissen sollte

Dinslaken Für die abgespeckte Martinikirmes gelten diesmal strenge Regeln: Nur Geimpfte, Genesene oder Getestete dürfen den Rummelplatz am Pollenkamp betreten. Es gibt Kontrollen.

Vom 5. bis 9. November findet die Martinikirmes statt. Veranstaltungsort für die Dinslakener Familienkirmes ist die ehemalige Radrennfläche am Pollenkamp an der Trabrennbahn. Für den Besuch der Veranstaltung gelten die 3G-Regeln: geimpft, getestet, genesen. Auf der Kirmes besteht Maskenpflicht. Lediglich beim Essen und Trinken darf die Maske kurzfristig abgenommen werden. Um sicherzustellen, dass die Maßnahmen eingehalten werden, werden die Stadt Dinslaken, der eingesetzte Sicherheitsdienst sowie die Schaustellerinnen und Schausteller Kontrollen auf dem Veranstaltungsgelände durchführen.

Wie bereits mitgeteilt, steht der Parkplatz an der Trabrennbahn wegen Schäden an der Asphaltdecke dieses Mal nicht als Veranstaltungsfläche zur Verfügung. Daher fällt die Kirmes kleiner aus als gewohnt. Für die Durchführung der Kirmes konnten 47 Schaustellbetriebe gewonnen werden. Bei der Planung und Organisation wurde wie in den vergangenen Jahren darauf geachtet, dass es eine „bunte Mischung“ für alle Altersgruppen wird, so dass die Martinikirmes auch in diesem Jahr in ihrer kleineren Form eine Familienkirmes sein wird.