Notfallseelsorgerin des Kirchenkreises Dinslaken : „So viel Leid“ – Seelsorgerin berichtet von Flut in Erftstadt

Niederrhein Kerstin Pekur-Vogt, Koordinatorin der Notfall-Seelsorge der Kirchenkreise Dinslaken, Moers und Wesel, war in Erftstadt im Einsatz. Sie berichtet, was die Flut zurückgelassen hat: Verzweiflung, zerstörte Träume und Existenzen, Unrat und angstvolle Erinnerungen.

Kerstin Pekur-Vogt muss schlucken, wenn sie an das denkt, was sie im Überschwemmungsgebiet erlebt hat. „Ich stehe nun seit elf Jahren Menschen in akuten Notlagen bei, aber ich kann mich nicht erinnern, so viel Leid gesehen zu haben“, erzählt sie. Kerstin Pekur-Vogt ist die leitende Koordinatorin der Notfallseelsorge der evangelischen Kirchenkreise Dinslaken, Moers und Wesel. Mit fünf Kollegen war sie sechs Tage nach der Flutkatstrophe in Erftstadt-Blessem. Dem Ortsteil, in dem die Fluten nicht nur unzählige Häuser überschwemmt haben, sondern Straßenabschnitte und Gebäude in den Tiefen eines riesigen Kraters verschwunden sind.