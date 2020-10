Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg ausgegraben : So lief die Bombenenschärfung in Lohberg

So lief die Bombenenschärfung in Lohberg

Das ist der Fünf-Zentner-Blindgänger, der in Lohberg in der Nacht zu Freitag entschärft wurde. Foto: Stadt Dinslaken

Dinslaken Bei der Evakuierung gab es nur wenige „Uneinsichtige“. Spaziergänger zum Beispiel, die im Gefahrenbereich noch mit dem Hund raus wollten. Ob im Umfeld der Baustelle noch weitere Blindgänger in der Erde liegen, ist unklar.

Um 22.50 Uhr gab es am Donnerstagabend Entwarnung in Lohberg: Die Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die bei Bauarbeiten auf dem Zechengelände ganz in der Nähe der Hünxer Straße gefunden worden war, war entschärft. Menschen aus etwa 130 Haushalten durften wieder zurück in ihre Wohnungen.