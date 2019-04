Am Dorfteich : Hünxe feiert den 1. Mai mit Musik und Tanz

Am Dorfteich

Am Dorfteich in Hünxe wird wieder der Maibaum hochgezogen. Foto: Pottgiesser

Hünxe Der BSV Hünxe 1701 lädt wieder zum Richten des Maibaums ein. Es gibt ein buntes Programm.

Der Bürger-Schützenverein Hünxe 1701 stellt am Mittwoch, 1. Mai, wieder den Maibaum am Dorfteich auf. Neben Live-Musik wird selbst gemachte Maibowle in einem eigens dafür gestalteten Verkaufswagen angeboten. Es haben wieder viele ortsansässige Vereine zugesagt, den BSV Hünxe bei der Gestaltung seines Programms zu unterstützen.