Seniorenbeirat der Stadt Voerde : Ruhebänke für schnelle Hilfe nummerieren

Der Voerder Seniorenbeirat und die Fraktion der Grünen machen sich für ein Sitzbank-Kataster stark. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Voerde/Dinslaken Der Seniorenbeirat der Stadt Voerde und die Fraktion der Grünen machen sich für die Erstellung eines Ruhebank-Katasters stark. In Dinslaken wird an einem solchen Verzeichnis gearbeitet. In den nächsten Monaten soll es fertig sein.