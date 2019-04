Auslandsstudium : Warum ein Voerder in Finnland studiert

Info

Warum ins Ausland? Mit meiner Entscheidung für ein Duales Studium gegen Ende meiner Schulzeit war schon von Beginn an festgelegt, dass ich mein sechstes und damit letztes Theoriesemester im Ausland verbringen werde.

Entsprechend lange war auch die Zeit der Vorfreude. Da meine Fachhochschule (FH) in Deutschland weltweite Studienplätze für ein Auslandssemester anbietet, standen mir alle Türen offen. Mir war jedoch schnell klar, dass ich mich auf einen Erasmus-Stipendienplatz bewerben werde, was dann einen Aufenthalt in Europa zur Folge hätte. Neben der finanziellen Unterstützung vor Ort bleiben einem zudem weitere Studienkosten erspart.

Warum nach Finnland? Die Wahl auf Finnland fiel relativ schnell. Unabhängig davon, dass man über die Lebensqualität, das Bildungsniveau der Finnen nur Gutes hört, war es bei mir vor allem die Vorstellung eines klassischen weißen Winters und einer Menge winterlicher Erfahrungen, die mich in den Norden zogen. Außerdem habe ich bereits einige Länder in den südlicheren Gefilden Europas bereist und so stellte Skandinavien eine spannende Alternative dar – und ich habe die Wahl noch zu keiner Sekunde bereut. Die Landschaft ist in der Tat einmalig.

Die bislang größte Umstellung? Der neue Alltag. Zu Hause ist doch schon vieles geplant und getaktet, was Arbeiten, Studieren, Freizeit und so weiter angeht.