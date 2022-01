Einsatzgeschehen an Silvester : Ruhiger Jahreswechsel für die Dinslakener Feuerwehr

Dinslaken Die Wehrleute rückten zu fünf Einsätzen aus. Drei kleinere Brände mussten von den Einsatzkräften gelöscht werden.

Im Vergleich zu den Jahren vor der Corona-Pandemie waren die Einsatzzahlen der Dinslakener Feuerwehr nach deren Einschätzung in der Silvesternacht gering. Von den Einheiten der Wehr wurde in der Dienstschicht lediglich die Einheit der Hauptwache alarmiert. Sie rückte insgesamt zu fünf Einsätzen aus. Die Silvesterschicht begann mit einer Ölspur auf der Neustraße. Die ölige Verschmutzung wurde aufgenommen. Um den Jahreswechsel wurde die Hauptwache dreimal zu kleineren Bränden gerufen, wie die Feuerwehr mitteilt. Auf dem Johannesplatz in Lohberg brannte ein Altkleidercontainer und im späteren Verlauf der Nacht ein Haufen Unrat. In Hiesfeld auf der Oberhausener Straße galt es, eine Baustellentoilette abzulöschen. In den frühen Morgenstunden hieß das Stichwort für einen Einsatz an der Stollenstraße „Person in Wohnung". Die Rettungswagen waren insgesamt zu 28 Einsätzen unterwegs, der Notarzt wurde zu 12 Einsätzen hinzugezogen.