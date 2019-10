Reformationstag : Sich gemeinsam auf den Weg machen

Dinslaken 2017 wurde der Reformationstag, der am 31. Oktober von den evangelischen Christen begangen wird, deutlicher gefeiert. Denn damals lag der Thesenanschlag Martin Luthers 500 Jahre zurück. Grund genug, um bundesweit ein Jubiläumsjahr zu feiern, das nach Einschätzung von Pfarrer Friedhelm Waldhausen, Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Dinslaken, auch dazu beigetragen hat, „diesen Tag gegen Halloween zu verteidigen“.

Nach Überzeugung von Waldhausen ist der Reformationstag eng mit dem Gedanken der Freiheit verbunden. „Die Menschen sind von Gott angenommen und haben dafür keine Leistung zu erbringen.“ Sie könnten in Freiheit über die biblische Botschaft nachdenken, unabhängig davon, wie sie religiös oder kulturell geprägt seien. Nach seinen Worten wollen die Menschen in Frieden zusammenleben, was ein schwieriger Prozess sei. „Wir können und dürfen es nicht zulassen, dass Menschen ausgegrenzt, verhöhnt oder verächtlich betrachtet werden“, sagt Waldhausen. Die Reformation mit dem Gedanken der Freiheit rege dazu an, dass man sich gemeinsam auf den Weg mache. Dies sei nur in Respekt, Würde und Achtung voreinander möglich. Frieden sei nicht möglich, wenn man andere Menschen ausgrenze. „Das Verbindende ist der Weg“, sagt Friedhelm Waldhausen. Christen müssten gemeinsam Verantwortung für die Gesellschaft tragen. Es gehe um das Verbindende, nicht das Trennende. Es gelte, sich gegen das zu verbinden, was zerstörerisch sei, um die Welt zu erhalten.