Vorfall unweit des Wohnhauses : Shetland-Pony in Hünxe gerissen

Das in Hünxe gerissene Pony Foto: Helmut Wölker

Hünxe In der Nacht zu Montag ist auf einer Wiese in Hünxe unweit des dazugehörigen Wohnhauses erneut ein Shetland-Pony gerissen worden. Es steht der Verdacht im Raum, dass es ein Wolfsangriff war. Der erste Angriff eines Wolfs auf ein Pferd in NRW seit der Wiederansiedlung der Raubtiere hat sich erst im Oktober in Kirchhellen ereignet.

Auf einer Weide am Hardbergweg in Hünxe ist in der Nacht zu Montag ein Shetland-Pony gerissen worden. Das meldet das Gahlener Bürgerforum, das Angriffe auf Weidetiere im gesamten Wolfsgebiet Schermbeck dokumentiert.

Bei dem Tier handelt es sich demnach um eine siebenjährige, 150 Kilogramm schwere Stute namens „Ella“. Nach Einschätzung der Zeugen wurde das Pony durch einen Kehlbiss getötet und etwa acht Meter weit geschleift. Weil etwa 20 Kilogramm Fleisch gefressen worden seien und, weil das getötete Tier so weit bewegt worden sei, „kann man davon ausgehen, dass mehrere Wölfe beteiligt seien“, werten die Beobachter.

Der Vorfall habe sich auf der Wiese in etwa 20 Metern Entfernung des Wohnhauses ereignet. Einen besonderen Schutz, etwa durch Zäune, habe es nicht gegeben.

Im September 2018 habe der Halter des Tieres bereits zwei Schafe durch einen Wolfsriss verloren. Seinerzeit sei nachgewiesen worden, dass Niederrhein-Wölfin „Gloria“ die Tiere angegriffen hatte.

Ende Oktober ist bereits ein Shetland-Pony in Kirchhellen einem Wolfsangriff zum Opfer gefallen. Das war in Nordrhein-Westfalen der erste Angriff auf ein Pferd seit der Wiederansiedlung der Raubtiere.

(szf)